Bretagne : une lumière bleue et un grand "boom" la nuit dernière, la piste d'un météore avancée

Un phénomène d'une extrême rareté. Selon des centaines de témoignages sur les réseaux sociaux ainsi que les images des webcams, un OVNI (objet volant non identifié) aurait survolé le ciel breton dans la nuit de dimanche à lundi. Dans une grande partie du département du Finistère, dans les alentours de Brest, une lumière et un bruit sourd ont été vus et entendus. Gurvan Musset, directeur de France Bleu Breizh Izel, évoque même une "grosse explosion", entendue surtout "du côté de Brest et de la Côte nord". "Je vous assure que c'était impressionnant", soutient-il.

Le halo lumineux a aussi été capté par Steven Tual, météorologue breton basé dans les Côtes-d’Armor. Ce dernier conforte l'hypothèse d'une "météorite", tout comme Météo France Bretagne.