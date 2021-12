VIDÉO - Ces robots qui nous ressemblent de plus en plus

Leurs gestes se montrent précis et ultra réalistes, les expressions de leur visage se révèlent troublantes, tant elles semblent parfois humaines. Aujourd’hui, certains robots sont dotés de bras, de jambes et parfois de visage, et on les retrouve aux quatre coins du monde. Ils jouent les serveurs en Irak, assurent l'accueil à l'entrée de magasins en France et animent même des cérémonies religieuses au Japon.