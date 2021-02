Chine, le pays des taxis autonomes

La start-up n'est pas la seule à rêver d'un monde sans chauffeur. Dans la course, Pony.ai, AutoX ou le géant technologique Baidu s'affrontent déjà sur les routes à grands coups de subventions d'Etat. À Canton depuis un an, 60 000 passagers ont déjà utilisé ces véhicules comme Daikui. Tous les jours pour aller travailler, il dégaine son téléphone pour commander un robot-taxi. Pour le rassurer, un écran de contrôle qui montre la route en temps réel et surtout la présence obligatoire d'un agent de l'entreprise pour reprendre le contrôle à tout moment. "C'est plus pratique et plus sécurisé".