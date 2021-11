Clés, vélos, chats : des trackers GPS pour ne plus rien perdre

Les trois balises qui dominent le marché ont pourtant une limite. Pour être retrouvées, elles ne peuvent relayer leur position qu'au seul smartphone de la même marque qu'elle. Plus une marque est populaire, plus retrouver la balise sera facile. Pour ne pas dépendre de la popularité d'une marque, il existe d'autres types de produits plus chers avec abonnement, comme la balise GPS "Invoxia" qui coûte 100 euros et 3 ans d'abonnement inclus. Elle n'a pas besoin de téléphones à proximité pour fonctionner. La balise relaie sa position aux antennes Télécom installées partout sur le territoire. Ces antennes vont ensuite guider votre téléphone.