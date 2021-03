Comment la montée des eaux menace le littoral français

Concrètement, le réchauffement climatique sur notre planète fait fondre certains glaciers. Cela fait augmenter le niveau des mers, réchauffe l'eau et la dilate. Ainsi, cette dernière prend plus de place, augmente de volume et le niveau des océans s'élève également. Résultat, ces 100 dernières années, le niveau de global des mers dans le monde a déjà augmenté de 20cm et ce n'est pas tout. D'après les prévisions des experts, la hausse pourrait atteindre jusqu'à 110cm d'ici 2100.