Comment Perseverance a réussi à produire de l'oxygène sur Mars

Comme le montre l'infographie animée en tête de cet article, la boite dorée embarque à l'intérieur une sorte de mini laboratoire. L'air de la planète rouge est aspiré d'un côté. Et grâce à de la chimie, de l'électricité et de très haute température de plus de 800° C, on obtient en sortie de l'oxygène. Moxie a ainsi réussi à fabriquer six grammes d'oxygène. De quoi permettre à un humain de respirer pendant dix 10 minutes.