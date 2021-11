Comment se fera le retour sur terre de Thomas Pesquet ?

Dans les images de ses préparatifs de départ de l'ISS, on voyait Thomas Pesquet essuyer soigneusement la porte du sas de Space X pour qu'aucun grain de poussière ne vienne nuire à son étanchéité. L'équipage de la capsule est prêt à revenir sur terre. Celle-ci s'est séparée de l'ISS et va tourner autour de la station pour faire quelques photos avant de redescendre vers notre atmosphère. Cela prendra environ huit heures.

C'est à Cologne que l'astronaute français est arrivé lors de sa première mission en 2017. Il était pâle et affaibli, car le retour est toujours la partie la plus pénible de la mission d'astronaute. Et pour cause, dans l'espace, le corps de Thomas Pesquet a changé. Il va devoir réapprendre à vivre avec la gravité. Ses pieds vont à nouveau devoir le porter, après 199 jours à flotter en apesanteur. Mais il pourra à nouveau respirer l'air frais. Ce qui a dû sûrement lui manquer.