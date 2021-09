VIDÉO - Tous sur écoute ? Comment échapper à la publicité ciblée

Pour certains spécialistes, dans la majorité des cas, il s’agit pourtant bien de quelque chose qui a été déduit de nos recherches, par capillarité : le génie des algorithmes, en somme. Mais il semble tout de même qu’un certain nombre de nos conversations peuvent être entendues et analysées, y compris à notre insu. En cause, les assistants vocaux, qui peuvent se déclencher sans avoir été sollicités, et dès lors nous placer de fait sur écoute.