Décollage de Thomas Pesquet pour l’ISS : les images du show à l’américaine

C'est parti pour 24 heures de vol dans l'espace. À plus de 27.000 km/h, direction l'ISS pour Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers. Sur Terre comme à bord, chacun guette la phase délicate : le décrochage du premier et deuxième étage de la fusée. Une étape réussie. Encore quelques secondes de tension et le commandant prend la parole. Quelques heures avant ce succès, l'astronaute français a pu profiter d'un repas de choix, un plateau de fromages interdits dans l'espace à cause des moisissures. À 4h ce vendredi matin, les préparatifs commencent. Thomas Pesquet est équipé de sa combinaison.