VIDÉO - Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les zoos et parcs d'attractions du futur

Au moment où de plus en plus d’espèces sont menacées d’extinction, certains zoos s’intéressent à ce procédé. Et c’est loin d’être de la science-fiction. Par exemple, le putois à pattes noirs, proche lui aussi de l’extinction, a été cloné en début d’année grâce aux cellules d’un autre putois mort il y a 30 ans.

Cette révolution technologique dans les zoos pourrait aussi s'inviter dans les parcs de loisirs, et notamment les parcs d'attraction. Là, ce sont les robots qui prendront en charge le public. Il y en aura un peu partout dans le parc pour orienter les visiteurs mais aussi pour jouer les mascottes.

Disney travaille par exemple sur un robot gonflé d’air, aux angles très arrondis et tout mou afin de ne pas blesser les enfants lors des photos et des câlins. Deux avantages : plus besoin de comédien qui suffoque sous le costume et une disponibilité permanente… pour vous emmener par exemple du côté de l’attraction phare.