Découvrez le TGV du futur attendu dès 2023

Les TGV français transportent chaque année 100 millions de voyageurs et ils s'apprêtent à accueillir un petit nouveau. Les rames de nouvelle génération, attendues sur les rails à partir de 2023, vont accueillir 20% de voyageurs en plus. Ces futurs trains pourront ainsi accueillir 740 passagers chacun, sans être plus longs que les modèles actuels.

Autre exemple, à l'intérieur du wagon-bar, il n'y aura plus de portes coulissantes se refermant sur elles-mêmes. Le constructeur Alstom propose en effet d'aménager des banquettes et un grand écran dans cette salle.

Autre atout, ce TGV devrait consommer 20% d'énergie en moins notamment grâce à son nez pus fin et plus allongé que le modèle actuel. Plus aérodynamique, il limitera les frottements dans l'air et nécessitera donc moins de puissance pour avancer à la même vitesse.