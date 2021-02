Découvrez, en 3D, les robots de demain

Même des roues, ça peut être un handicap. Dans les débris après une explosion ou un séisme, un robot classique avec des roues, des chenilles, risquent de trébucher aux premiers obstacles. Alors qu'un robot qui ressemble à un serpent mesurant à peu près un mètre de long, se déplace en ondulant, comme un serpent. Lui, il est parfaitement à l'aise pour se déplacer parmi les débris. Certains modèles sont même capables de s'enrouler autour d'un arbre ou d'un pylône et d'éteindre un départ de feu. D'autres, grâce à de l'air comprimé sont capables de se gonfler très rapidement et ainsi déplacer des charges pouvant peser jusqu'à 100 kilos. Ou à l'inverse, de se réduire et devenir si petit qu'il peut passer dans des trous de souris. Là, équipée d'une caméra, il pourra repérer des survivants et donner l'alerte au secours.