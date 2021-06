Autonomie de 1000 km, charge en 3 min... Découvrez la première berline à hydrogène française

Différentes start-up françaises parient sur l'hydrogène. La société Hopium a ainsi présenté jeudi 17 juin un prototype de sa berline à hydrogène, la "Machina". Dirigée par le pilote Olivier Lombard, Hopium compte commercialiser d'ici à fin 2025 cette voiture de luxe promettant 1000 kilomètres d’autonomie avec un plein, qui se fait en trois minutes, pour une puissance de 500 chevaux. "Le prototype a pu être évalué et perfectionné au travers d’essais sur banc et sur piste", indique la société dans un communiqué. "Avec une vitesse d’une capacité de 200 km/h, cette version-test frise déjà les performances promises par l’Hopium Machina dans sa version définitive".

"L’électrique, il fallait peut-être y aller mais, en tout cas, pour moi, ce n’est qu’une transition. C’est-à-dire que la solution vraiment pérenne et d’avenir, c’est l’hydrogène. Surtout qu'avec l’hydrogène, finalement, il y a énormément d’applicatifs [...] On peut très bien chauffer sa maison avec de l’hydrogène ou produire de l’électricité", souligne Olivier Lombard, le fondateur, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Hopium, qui compte une trentaine de collaborateurs, a levé 7,3 millions d’euros auprès d’investisseurs privés. La société a profité de cette annonce pour ouvrir son carnet de commandes et a promis "un nouveau rendez-vous" pour le premier trimestre 2022 mais la production ne débutera que quelques années plus tard. En attendant, les futurs acquéreurs de cette berline à hydrogène peuvent précommander un véhicule moyennant un acompte de 410 euros... pour un prix final de 120.000 euros.

À ce jour, seuls Toyota et Hyundai proposent déjà des voitures propulsées par une pile à combustible, qui recharge une batterie avec un moteur à hydrogène. D’autres constructeurs misent d’abord sur le développement de cette énergie pour remplacer le diesel dans les camions et fourgons, dans lesquels les gros réservoirs d’hydrogène se logent mieux. Hopium travaille sur "la compacité du système, situé à l’avant du véhicule", indique Olivier Lombard. L’entrepreneur compte aussi sur un "développement rapide" des stations de recharge au cours des prochaines années, alors qu’on n'en compte, pour l’instant, qu’une dizaine en Europe.

Des innovations également tricolores concernent les bateaux et les vélos. Le yacht The New Era, propulsé par deux moteurs de 300 chevaux chacun alimentés par l’électricité d’une pile à hydrogène, est une première mondiale. Cette innovation technologique créée par la start-up Hynova, basée à La Ciotat, est capable d’embarquer douze personnes à bord. Jusqu’au 10 juillet, elle fera le tour des ports de Méditerranée. L’occasion de présenter ce mode de propulsion propre, qui ne fait pas de bruit et n'émet pas de gaz à effet de serre mais aussi de plaider pour l'installation de barges de recharge pour les bateaux qui utilisent l’hydrogène comme carburant. "On lance notre propre chantier naval à La Ciotat donc il y a un vrai projet industriel français derrière. On va essayer de faire du circuit court, du circuit français, c’est important pour moi aussi", affirme Chloé Zaied, fondatrice de Hynova Yachts.