DEMAIN EN 3D - Découvrez à quoi ressembleront les vêtements du futur

L'industrie de la mode produit plus de gaz à effet de serre que les trafics aériens et maritimes réunis. À noter que, en France par exemple, chaque personne achète actuellement en moyenne 9 kilos de vêtements par an. Dans le futur, l'objectif consistera à en acheter moins souvent, non seulement pour faire des économies mais aussi pour polluer moins.

En amont, les chercheurs essaient aussi de rendre la fabrication des vêtements plus vertueuse en travaillant notamment sur les matériaux. Aujourd'hui, ils sont principalement fabriqués en polyester ou en coton, des fibres dont la production est extrêmement polluante. Demain, on va se tourner de plus en plus vers des fibres plus écologiques. Par exemple, on peut déjà fabriquer du cuir avec de l'ananas, de la pomme ou encore du raisin. On peut aussi tisser les fibres du lait pour les rendre douces comme de la soie.