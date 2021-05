DEMAIN EN 3D : découvrez l'immeuble écologique du futur

Vous imaginez peut-être des éoliennes futuristes sur les toits et des champs de panneaux solaires à perte de vue ? Pas du tout ! Comme on peut le voir dans l'infographie 3D en tête d'article, le futur pourrait plutôt se matérialiser en petits modules de 4m² au sol à installer sur les toits. Imaginé par la start-up française Wind My Roof, c'est de l'éolien et du solaire réunis. Lorsqu'il y a du vent, cela fait tourner une hélice qui produit l'électricité, sans bruit, contrairement à une éolienne classique. Les panneaux solaires fonctionnent quant à eux lorsqu'il fait beau. Trois modules comme celui-ci suffisent à assurer la consommation en électricité d'une famille de quatre, chauffage inclus, pendant un an.