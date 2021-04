Des innovations qui réparent la vue

Sortir du flou pour mieux voir de près, l’innovation s’attaque aussi à la presbytie. Comme beaucoup de personnes de plus de 45 ans, Marina Lovka avait besoin de lunettes pour travailler sur son ordinateur. Depuis trois mois, elle les a tronqués contre ces lentilles de nuit un peu spéciales. Avant de se coucher, elle les pose sur ses yeux. Les lentilles vont corriger sa vue durant son sommeil. Le matin, elle les enlève et tout est beaucoup plus net. Une innovation mise au point dans un laboratoire français. Dans des bannettes à client et un équipement sur mesure taillé au diamant. Ces lentilles s’adaptent à tous les problèmes de presbytie. La seule contrainte : les mettre tous les soirs car l’effet est temporaire. Un confort visuel et optique facturé 700 euros par an. La moitié est remboursée par la Sécurité sociale et les mutuelles.