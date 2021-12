VIDÉO - En Chine, les drones ont remplacé les feux d'artifice, formant des ballets célestes féeriques

En France, on connait les festivités célébrées avec des feux artifice. À 8000 kilomètres de là, en Chine, ils sont désormais parfois remplacés par des drones qui se positionnent méticuleusement dans le ciel pour offrir un spectacle à la fois lumineux et unique.

L'entreprise Cross Stars, située à Canton en Chine, organise 200 spectacles de drones chaque année, à travers tout le pays. Pour chaque événement, tout commence par un simple dessin modélisé à l'ordinateur. "Par exemple, pour faire la Tour Eiffel, je prends un modèle 3D puis je marque chaque ligne de petits points. Chacun représente un drone", explique Ou DongJun, le directeur de création de l'entreprise. "Quand on fait des formes simples, comme des cercles et des carrés, c’est rapide, ça prend une demi-heure. Mais si c’est un dragon, par exemple, ça peut me prendre plus de deux jours", ajoute-t-il.

En comparaison des feux d'artifice, les drones ont pour avantage d'être plus écologiques, en polluant moins et en étant plus silencieux. En revanche, leur coût est plus important, puisqu'un show peut atteindre le million d'euros. Par exemple, un spectacle de drones est presque deux fois plus cher que le feu d'artifice tiré le 14-Juillet à Paris.