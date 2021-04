EN DIRECT - "Les sensations étaient incroyables", Thomas Pesquet raconte son voyage vers l'ISS

SOMMEIL

Comment gère-t-on son sommeil dans l'espace ?





"J'arrive à dormir plutôt bien sans problème, on est accroché dans un sac de couchage, on a une couverture sur soi, il faut s'y habituer, ça en gêne certains. On fait des nuits entières, on ne veille pas. Des fois, il faut se lever dans la nuit, mais on s'adapte."