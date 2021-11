Mission DART de la Nasa : quel est le risque qu'un astéroïde frappe la Terre ?

C'est dans cet esprit que la Nasa a donné mardi le top départ de la mission DART (fléchette en anglais). Après avoir décollé de la base californienne de Vandenberg à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, son petit vaisseau va voler pendant dix longs mois vers son objectif, un astéroïde situé à onze millions de kilomètres de la Terre qu'il percutera à 24.000 km/h. Pour y voir plus clair, LCI a sollicité Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l’observatoire de la Côte d’Azur, responsable scientifique de la mission HERA de défense planétaire et d'exploration des astéroïdes de l'agence spatiale européenne (ESA), et membre de l’équipe DART.

C'est pour cela que la mission DART a été lancée...

Effectivement... DART doit nous permettre de savoir si la principale solution que l'on envisage, contre une possible collision d'astéroïde, est viable ou non. La mission consiste à valider la technique de "l’impacteur cinétique". Pour cela, une sonde va s'écraser sur la petite lune (Dimorphos) d’un astéroïde double – deux rochers qui tournent l’un autour de l’autre –, pour le dévier de sa trajectoire autour de son corps principal. On ne veut pas dévier un astéroïde qui tournerait autour du Soleil, car c’est beaucoup plus imprévisible.

Mais nous n’avons aucune idée de la forme de l’objet visé, ni de sa structure. Donc DART va devoir reconnaître sa cible de manière autonome et à plusieurs milliers de km/h. Plus précisément, elle va devoir identifier sa forme et sa matière pour, in fine, faire un impact avec l’astéroïde, ce qui est une première. On verra alors si les postulats de base - on espère réduire son orbite d'environ 10 minutes - sont très loin de la réalité ou non. C'est donc tout un processus qui est expérimenté avec ce projet. Dans un second temps, HERA prendra ensuite le relais pour mesurer toutes les conséquences de l’impact : la taille du cratère, la déviation produite mais aussi les caractéristiques physiques de la cible.