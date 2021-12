Exclusif : au cœur de l'empire Apple

L'une de nos équipes a pu pénétrer dans le siège d'Apple en Californie. Cette gigantesque structure en anneau donne une idée de la puissance financière du géant Américain, cachée derrière les pins.

On devine à peine sa présence. Sa discrétion est recherchée, car l'Apple Parc est l'un des lieux les plus secrets de la planète et l'un des plus impressionnants. Cet immense campus a été imaginé par Steve Jobs juste avant son décès. Grand comme cent terrains de football, il en abrite d'ailleurs plusieurs, ainsi qu'une salle de sport et un centre médical privé pour les 12 000 employés de l'entreprise.

Toute l'info sur Le WE

Au centre, se trouve l'anneau. Le bâtiment principal est enveloppé des plus grandes baies vitrées du monde, faites sur-mesure. Coût total de ce QG pharaonique, cinq milliards de dollars. C'est tout simplement l'immeuble de bureau le plus cher jamais construit. Un trésor impénétrable, car jusqu'à présent, aucune caméra de télévision n'y avait été autorisée. Ainsi, pendant notre tournage, toujours accompagné, la culture du secret se ressent à chaque instant. Beaucoup de portes resteront fermées et chaque endroit filmé fait l'objet d'une négociation. Des bureaux définitivement pas comme les autres.

Selon Greg Joswiak, vice-président chargé du marketing mondial chez Apple, "quand Steve Jobs a conçu l'Appel Parc, il voulait créer l'immeuble de bureau du futur. Et il voulait un endroit où les gens sortent du bureau. Où ils se rencontrent par hasard, collaborent et échangent leurs idées. Donc, il voulait que ce soit un lieu où on marche."

Pandémie oblige, le bâtiment est aujourd'hui vidé de ses travailleurs qui sont, pour beaucoup, en télétravail. Les quelques salariés croisés, contrairement aux apparences, ne se promènent pas forcément, mais pratiquent les traditionnelles réunions en marchant, supposées favoriser la créativité. Alors de quoi parlent-ils et que préparent-ils dans leurs laboratoires interdits d'accès ? Suite et fin de cette visite exceptionnelle dans le reportage.

T F1 | Reportage Y. Khezzar, A. Gaudin, C. Aguilar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.