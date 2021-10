Foire d'Automne 2021 : les ustensiles de cuisine innovants cartonnent

Un autre camelot, lui, propose ce couvercle qui évite les mauvaises surprises lorsque vous faites bouillir de l'eau. "On met le sel, les pâtes, et on referme. Et quand vous avez le dos tourné, ça déborde. C'est un gadget qu'on met dans le placard, dans le tiroir qu'on n'utilise pas. Là, cet ustensile de cuisine, il est dehors, et on l'utilise. C'est ça la différence entre le gadget et un ustensile de cuisine", explique Frédéric, un autre démonstrateur de la foire. Il coûte entre 20 à 40 euros selon les formats, mais ça vaut le coup selon de nombreux visiteurs. Et si vous êtes encore sceptique, sachez qu'il vous reste une semaine pour vous faire une idée. La Foire d'Automne 2021 ferme ses portes le 1er novembre.