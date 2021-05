Généalogie : ces Français qui retrouvent des proches grâce aux détectives ADN

Ces enquêteurs travaillent à partir de tests ADN, illégaux en France, mais néanmoins fréquents et peu onéreux : moins de 100 euros. "Il y a deux cotons-tiges qui permettent de prendre de l'ADN à l'intérieur de la joue", précise Fabrice Brault, qui investigue à partir de ces tests. Ces derniers sont à effectuer "à jeun" et à replacer "dans un petit tube qui est rempli d'un conservateur. Tout repart au Texas, est analysé et déposé sur une base de données informatique qui permet de déterminer des origines ethniques précises et des listes de cousins génétiques".

Abandonnée à la naissance, Sophie a retrouvé son père biologique - aujourd'hui disparu - et neuf demi-frères et sœurs. Une quête dans laquelle elle a pu compter sur un professionnel d'un nouveau genre : un détective ADN, ou généalogiste génétique.

Sophie a d'abord effectué des recherches par elle-même, notamment via les réseaux sociaux. Elle a finalement été contactée par Fabrice Brault, qui lui a proposé ses services. Le résultat est "magique et inespéré", confie l'intéressée au micro de TF1. Pour le détective, c'est bien l'ADN qui a révolutionné ce type d'investigations, permettant "de passer de 30% à 80% de réussite dans ces recherches de parents biologiques".

Tout a basculé lorsqu'il a fait appel à une détective privée de l'autre-côté de l'Atlantique. Finalement, elle identifie le père de John Nelson "en un délai extrêmement court : le 16 octobre 2016, j'ai les résultats de mon test, le 23 octobre, elle a trouvé mon père." John Nelson ne rencontrera jamais son père, mort dans les années 60. Mais il a trouvé une nouvelle famille, au Texas. "Aujourd’hui, je suis en contact avec près de trois cents personnes qui partagent les mêmes gènes que moi", confie-t-il sur son site Internet.

Pour lui, cette épopée généalogique et familiale est une révélation. "Pendant plus de deux ans, je me suis pris au jeu et je me suis formé", poursuit-il. "Depuis 2016, j’ai aussi donné des conseils à des personnes se trouvant dans ma situation. (...) Une vocation était née chez moi".