Grande distribution : l'innovation est dans les rayons

Des charriots connectés font leur apparition dans un magasin flambant neuf d'une grande enseigne. Ils sont équipés d'un grand écran tactile, d'une caméra et d'un lecteur de code-barres. Bref, une caisse automatique ambulante qui nécessite l'installation d'une application sur le téléphone portable. Ce charriot connecté est associé à la livraison à domicile, plébiscité actuellement. Et pour l'utiliser, il faut dépenser au minimum 50 euros. À la fin de la course, plus besoin d'aller à la caisse. Il suffit de déposer le charriot dans une zone réfrigérée et le client sera livré chez lui le soir même.