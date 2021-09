Hologrammes : les stars deviennent-elles immortelles ?

Whitney Houston sera bientôt sur scène à Las Vegas, ou plutôt son hologramme. Son avatar va enchaîner les dates jusqu'au mois de mai, dix ans après la disparition de la star. Ce spectacle sera proposé en France en 2022. Selon Matthieu Drouot, le directeur général de Gérard Drouot Productions, il s'agit d'un vrai concert joué en direct avec de vrais musiciens. Et l'hologramme est un effet spécial comparable à la vidéo et la pyrotechnique. C'est une nouveauté permettant d'enrober un concert et de rendre hommage à l'artiste et sa légende.