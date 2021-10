Innovation : une caméra pour les chiens de recherche

Elles donnent à ce berger malinois un sacré look, mais ces grosses lunettes de ski ne sont pas là pour faire joli. Au-dessus, il y a une caméra pour filmer exactement ce que le chien va voir. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait d'être dans la peau d'un chien, voilà un petit aperçu. Ces lunettes ne sont toutefois pas un jouet. Stéphane Rollot, un ancien militaire, les a inventées pour qu'elles soient utilisées par les unités d'intervention de la police, de la gendarmerie ou par les forces spéciales. Le but, envoyer le chien en reconnaissance lors d'une opération pour repérer les lieux et les éventuelles menaces.

Au cas où il faudrait le guider ou l'arrêter pour sa sécurité, les lunettes sont en plus équipées de petits hauts-parleurs pour lui parler directement par radio. La caméra est aussi équipée de lampe. Dernière innovation, elle sera bientôt disponible en version thermique pour révéler les sources de chaleur et distinguer des êtres humains dans l'obscurité la plus totale. Malgré ses efforts pour passer inaperçu, Nitro reste plutôt en pleine lumière dans ce salon professionnel dédié aux innovations en matière de sécurité et d'armement. Ces policiers belges, membres d'une force d'intervention à Bruxelles, aimeraient investir dans les lunettes. Plusieurs unités d'intervention françaises ont déjà acquis ces lunettes, concentrées de technologies. Chaque paire coûte entre 20 000 et 30 000 €.