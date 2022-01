VIDÉO - Intelligence artificielle : ce logiciel français lit les émotions sur votre visage

Cette année, au CES (salon dédié à l’innovation) de Las Vegas, la France est la deuxième nation la plus représentée après les États-Unis. "Nous, on vient de la région Grand-Est et on a inventé un logiciel qui permet de rajouter de la réalité augmentée dans n’importe quel support papier", "On vient de Montpellier, on a inventé une nouvelle génération de télescopes pour observer l’univers plus facilement", témoignent deux inventeurs dans le reportage du 20 h de TF1 en tête de cet article.