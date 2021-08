Intelligence artificielle : comment va-t-elle changer notre quotidien ?

Grâce à l'intelligence artificielle, les caméras de surveillance sont capables de repérer automatiquement les infractions, voire les agressions, et de prévenir la police instantanément pour réagir plus vite.

Une intervention de police est d'abord une course contre la montre. Plus vite un délit ou un crime est signalé, plus vite les autorités peuvent intervenir. Et à Poissy, la police municipale a un avantage. Elle a des yeux partout. 72 caméras et autant d'écrans de surveillance sont déployés pour surveiller la ville. Le dispositif est sous le contrôle de deux officiers seulement. Ce nombre est suffisant parce qu'ils sont épaulés par l'intelligence artificielle. Dans chaque écran de surveillance, un logiciel analyse chaque image et envoie une alerte quand il repère une effraction.

Pour parvenir à ce résultat, un technicien doit d'abord configurer le logiciel pour lui apprendre le type d'infraction, par exemple un véhicule privé circulant dans une voie réservée au transport en commun, en créant un algorithme. Cette dernière sera chargée de repérer l'infraction et de remonter une alerte aux forces de police. Une fois la configuration effectuée et l'algorithme activé, la police municipale procède à un test d'efficacité. Une fois qu'une infraction est remontée, un agent devra la vérifier et pourrait directement infliger une amende au responsable.

Mais cette intelligence artificielle est destinée à bien plus qu'à aider la police. Elle pourrait aider les citoyens. Dans l'entreprise XXII Group qui la développe, on est déjà dans le futur. Les employés se projettent dans des rues en 3D. Ils y apprennent au logiciel à reconnaître l'environnement urbain pour qu'il fasse par exemple la différence entre un piéton, un cycliste et une moto. L'intelligence artificielle pourra aussi adapter l'éclairage public en fonction de l'affluence ou encore reconnaître une poubelle qui déborde pour prévenir les services de voirie. XXII Group développe également un concept de feu de circulation intelligent. Connecté à ce dernier, le logiciel pourrait automatiquement le changer de couleur en fonction du trafic et aussi aider les services d'urgence.

