Intelligence artificielle : les Français toujours au top

Le CES à Las Vegas a ouvert ses portes mercredi. Et parmi les pays les mieux représentés, la France. Des entreprises tricolores très créatives attirent toutes les convoitises. Elles s'illustrent notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

On y vient pour jouer, parier, s'émerveiller, et en ce moment, pour découvrir ce qui se fait de mieux en matière de nouvelles technologies. Cette année 2022, au CES de Las Vegas, la France est la deuxième nation la plus représentée après les États-Unis. L'heure de gloire des petites entreprises françaises est arrivée. Des inventions dans tous les sens mais les Français se font remarquer sur un domaine particulier : l'intelligence artificielle. Felipe et Maximilien ont inventé un logiciel qui arrive à lire en direct les émotions sur un visage. Une révolution pour les entreprises qui pratiquent presque toutes ce qu'on appelle l'expérience utilisateur.

Aujourd'hui, avant de commercialiser un produit ou un site Internet, on le teste auprès d'un panel de gens qu'on interroge sur leurs impressions. Au hasard, Maximilien nous demande de faire plusieurs recherches sur le site de TF1. Pendant ce temps-là, son logiciel analyse les paroles de notre journaliste, sa voix et les traits de son visage. Résultat : beaucoup d’émotions positives indiquées en bleu et d’autres négatives indiquées en rouge. Sans s’en apercevoir, notre journaliste a visiblement ressenti de la peur à un moment.

Ces tests coûtent habituellement entre cinq et dix mille euros. Et l'analyse des résultats prend environ un mois. Avec leur logiciel, cela ne prend que trente minutes et ne coûte que 50 euros. Un investisseur américain a été séduit par cette étonnante innovation technologique basée sur l'intelligence artificielle. "Il y a tellement d'utilisations possibles de l'intelligence artificielle. Ça peut être très utile dans nos sociétés. Et les Français sont bons là-dedans", reconnaît-il.

TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard

