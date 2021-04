Internet : bientôt tous connectés depuis l'espace ?

Ce que vous voyez à l'image ne s'agit pas d'un embouteillage d'avions, mais d'une constellation de mini satellites. Ils sont bien visibles de la Terre, parce qu'ils sont en orbite basse, 550 km au-dessus de vos têtes, contre 36 000 pour un satellite classique. Ces mini satellites ne tournent pas à la même vitesse que la Terre. Ils ne survolent donc jamais la même surface. Il faut que des dizaines et des dizaines de satellites circulent pour que vous puissiez continuer à vous servir de votre téléphone et de votre ordinateur pour avoir le même type de service.

Le service en question, c'est Internet, très haut débit partout dans le monde. Que vous habitiez au fin fond de la campagne ou sur votre bateau en plein milieu de l'océan, il sera possible de naviguer sur le web sans problème. Dans cette course à l'Internet par satellite, les deux hommes les plus riches de la planète sont en concurrence. D'un côté, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, avec une fortune estimée à 177 milliards de dollars. Et de l'autre, Elon Musk, patron des voitures électriques Tesla.