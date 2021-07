VIDÉO - Jeff Bezos dans l'espace : un vol à 106 km d'altitude

New Shepard accélérera vers l'espace à des vitesses dépassant Mach 3 à l'aide d'un moteur fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides, sans émission de carbone. La capsule se séparera ensuite de son propulseur, et les néo-astronautes pourront détacher leur ceinture pour faire l'expérience de l'apesanteur.

L'équipage passera quelques minutes à 106 km d'altitude soit six kilomètres au-delà de la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace, et une vingtaine de kilomètres plus haut que Richard Branson.