Jeff Bezos : l'espace, son nouveau terrain de jeu

Des étoiles plein les yeux. Jeff Bezos et ses trois compagnons de voyage laissent éclater leur joie après leur retour de l'espace. "Oh mon Dieu ! Les attentes étaient grandes et elles ont été largement dépassées", a annoncé le fondateur d'Amazon. Moins d'une heure plus tôt, le PDG de Blue Origin et son frère montaient à bord du vaisseau New Shepard. À leurs côtés, le plus jeune astronaute de l'histoire, Oliver Daemen, 18 ans et la plus vieille, Wally Funk, 82 ans.