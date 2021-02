L'Etna sort de sa torpeur : les images spectaculaires de la dernière éruption

Le volcan sicilien Etna a connu ce vendredi une nouvelle éruption, spectaculaire mais sans danger, entraînant une pluie de cendres sur la ville portuaire de Catane, située à un petite trentaine de kilomètres. Un impressionnant panache de cendres s'élevait au-dessus du sommet enneigé du volcan "Ces fontaines de lave montent à plus de 500 mètres de haut. Et le panache de cendres, lui, peut atteindre une altitude de cinq à six kilomètres. Il est emporté par les vents et se disperse à des dizaines de kilomètres à la ronde. C’est la raison pour laquelle l’aéroport de Catane a dû être fermé pendant quelques heures", explique Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l’Université Paris-Saclay.