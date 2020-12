L'Everest a gagné 86 centimètres

Si l'Everest fascine toujours autant, vous souvenez-vous de son altitude précise ? La réponse n'est effectivement pas évidente. Sa hauteur vient juste d'être revue à la hausse. Elle a fait même l'objet d'une mise en scène digne d'un jeu télévisé par les chaines locales. 8 848,86 mètres, soit 86 cm de plus qu'auparavant. C'est l'altitude de l'Everest dévoilée simultanément ce mardi par la Chine et le Népal, après des années de controverses et de nouvelles campagnes de mesure. Les deux pays ont mené, chacune de leur côté, leurs résultats d'expédition.

Depuis le XIXe siècle, cette altitude n'a cessé d'être revue et corrigée à la hausse comme à la baisse par les scientifiques de tous les pays. Variant jusqu'à 40 mètres entre les deux extrêmes. Cette fois-ci, les systèmes de navigation par satellite on permis d'affiner les mesures sur le terrain. 86 cm de plus pour le toit du monde. De quoi rendre encore plus impressionnant la prouesse de ceux qui la gravissent. Autre conséquence, les éditeurs, eux, doivent revoir leurs copies. "J'espère que nos éditeurs vont mettre à jour les encyclopédies avec cette nouvelle altitude de 8 848,86 mètres", souligne Laëtitia Roulier, gérante "Librairie Gutenberg" - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Un chiffre précis que devront mémoriser les écoliers. Cette mise à jour pourrait bien prendre quelques années.