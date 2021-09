VIDÉO – La pluie sur commande : ces techniques qui permettent de contrôler la météo

Et si nous pouvions faire tomber la pluie sur commande ? Ou transformer la grêle en pluie ? En France, certains cherchent depuis longtemps à stimuler les nuages dans le but de protéger les cultures des grêlons : la technique que montre TF1 dans le reportage du 20H en tête de cet article existe depuis 60 ans. Elle consiste à propulser des particules d'iodure d’argent, grâce à de la fumée, dans les nuages avant un orage.

"Quand l’orage arrive, il absorbe ces particules. Petit à petit, ces particules vont réduire la taille de la grêle dans l’orage", explique Sébastien Lambert, technicien de l’association nationale d’études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. L’efficacité est estimée à 50% selon les mesures de cette association prises grâce à des plaques de polystyrène qui relèvent les impacts de grêle. "L’intérêt pour moi, c’est d’avoir une protection parce que je ne suis pas assuré contre la grêle", affirme Nicolas Luccitti, agriculteur. Au total, 1200 appareils de ce type sont installés dans 22 départements en France.

Un système artisanal chez nous, mais développé à plus grande échelle dans certains pays d’Asie qui affrètent parfois des avions pour injecter le produit au plus près des nuages. Depuis dix ans, la Chine aurait investi plus d’un milliard d’euros dans ces technologies malgré les doutes des scientifiques. "L’état des connaissances semble suggérer que leur efficacité est très limitée et très incertaine, et que le rapport entre les coûts et les bénéfices est fortement défavorable", estime Roland Séférian, climatologue à Météo France.