La privatisation de l'espace est en marche

Après avoir été l'affrontement entre Russes et Américains, l'espace s'est transformé en terrain d'entente avec la Station spatiale internationale. Cette dernière s'est imposée comme un véritable projet scientifique, avec quinze nations associées. Mais la révolution de la télécommunication bouleverse la donne. En effet, les États et leurs agences se font concurrencer par les acteurs privés du new space. Ces industriels privés voient l'espace comme un marché d'avenir à la fois commercial et scientifique. Et finalement, ils réussissent mieux que la puissance publique traditionnelle. Est-ce la défaite du public ? Quid du tourisme spatial ?