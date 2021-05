La Royal Navy teste un "jet pack" pour faire voler ses soldats

Il y a deux ans, le Français Franky Zapata créait l'émoi lors du défilé du 14 juillet. Il s'était propulsé dans les airs, à l'aide de son "jet pack" sous les yeux ébahis des spectateurs. C'est le même système qu'a repris l'entreprise anglaise Gravity Industries pour l'Armée britannique.

Avec ses six miniréacteurs sur les bras et dans le dos et 1000 chevaux de puissance, cette combinaison permet à son utilisateur de décoller, voler et atterrir. Cet appareil, qui possède une dizaine de minutes d'autonomie et peut atteindre une vitesse de 90 km/h, présente l'avantage de permettre aux soldats de s'approcher et de monter à bord de navires suspects plus rapidement qu'avec un petit bateau, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.