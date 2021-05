La vie quotidienne à bord de l'ISS

Ils ont laissé derrière eux la Station spatiale internationale et amerri au beau milieu de la nuit, au large de la Floride. Après avoir passé six mois dans l'espace, chancelant, quatre de onze astronautes ont posé pied à terre et libérer un peu de place au tour de la table. L'ISS a beau s'étendre sur dix mètres de long, et 74 mètres de large, il ne dispose pas de place pour le superflu, à l'image des chambres dans lesquelles les astronautes dorment accrochés au mur.