Le prototype de Starship, la fusée de SpaceX qui ira sur Mars, a volé... avant de s'écraser

Le prototype de mercredi, baptisé SN8 (Starship serial number 8), a décollé correctement mardi peu avant minuit, puis s'est élevé graduellement en altitude et selon une trajectoire apparemment droite. Ensuite, après avoir atteint l'altitude de 12.500 mètres, l'un des trois moteurs s'est éteint, avant un deuxième. Après 4 minutes et 45 secondes de vol, le troisième s'est éteint à son tour comme prévu et la fusée a commencé à revenir vers le sol, prenant la position couchée attendue. Quelques secondes avant l'atterrissage, les moteurs ont été rallumés afin de la remettre droite, en position d'atterrissage, et de ralentir sa chute. Mais la vitesse était trop grande, et le contact trop brutal, et le mastodonte d'acier a été pulvérisé en touchant le sol.

Ce vol d'essai n'est pas une première. Loin de là. Des prototypes plus petits ont déjà volé par le passé, mais ne dépassant jamais 150 mètres d'altitude et pendant moins d'une minute. Depuis "Starhopper", le premier prototype construit en 2019, des versions précédentes de la fusée géante de SpaceX, à l'état de prototype également, ont fini totalement carbonisé dans le passé. Le but du test de ce prototype était d'évaluer le comportement aérodynamique, le retour sur Terre et l'atterrissage, à la verticale, ce qui est la spécialité de SpaceX avec sa fusée actuelle, la Falcon 9, leader du marché mondial de lancement de satellites privés. Hormis l'atterrissage, c'est donc un sans faute.