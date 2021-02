Le robot Esperance à l’assaut de Mars : un atterrissage très risqué

Une fois cette traversée faite, on va ouvrir les parachutes qui vont encore ralentir la sonde jusqu'à 70 km/h. Elle va alors s'ouvrir, et la plateforme qui soutient Perseverance va en sortir et actionner ses rétrofusées jusqu'au point d'atterrissage. La plateforme déposera ensuite délicatement le robot, et ira s'écraser plus loin pour ne pas l'endommager. À chaque étape, Perseverance enverra un message, mais entre la Terre et Mars, les communications ne sont pas instantanées.