Lentilles de nuit, verres soignant la myopie... ces innovations qui réparent la vue

Ces innovations vont vous en mettre plein la vue ! Les lunettes corrigent votre vision mais savez-vous que certaines peuvent soigner vos yeux ? C’est le cas pour Jeanne, treize ans, qui souffre de myopie. Grâce à de nouveaux verres, sa vision est plus nette et ce trouble peut se résorber. Seul inconvénient, ces lunettes nécessitent quelques jours d’adaptation. Leur secret réside dans de petites alvéoles qui réfléchissent la lumière d’une manière particulière, ce qui permet de ralentir de 60% l’évolution de la myopie chez les enfants. Comme Jeanne, Julia souffre de cette myopie très évolutive. Après avoir porté ces verres pendant six mois, le résultat est encourageant. "Sa myopie aurait pu doubler et là, elle n’a absolument pas bougé, voire elle s’est améliorée et c’est une vraie bonne nouvelle", témoigne la mère de Julia.

Un verre comme celui-ci coûte environ 170 euros. Cela représente un certain investissement mais il est efficace pour ralentir la progression de la myopie qui touche quatre enfants sur dix en France. "On ne peut pas continuer en sachant qu’en 2050, si on garde cette même progression, la moitié de la population mondiale sera myope et près d’un milliard d’habitants seraient myopes forts, donc avec des complications potentielles importantes", explique la Professeure Dominique Brémond-Gignac, cheffe du service ophtalmologique de l’hôpital Necker, à Paris.

Autre innovation : l’orthokératologie. Ce terme un peu barbare au premier abord fait pourtant bouger les pratiques en matière d’ophtalmologie. Le principe est simple : vous portez des lentilles correctrices pendant que vous dormez et vous n’avez plus besoin de porter des lunettes le jour. Marina souffre de presbytie. Elle a besoin de lunettes pour travailler sur son ordinateur. C’est pourquoi elle a décidé de tester l’orthokératologie. "Avant, j’étais toujours plus ou moins embêtée avec mes lunettes. Là, je vois bien où que je regarde. Je peux regarder n’importe où et je vois bien tout simplement", témoigne-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

Luc Fuggetta, le directeur général d'un laboratoire spécialiste de cette innovation, affirme qu’il existe une contrainte : porter ces lentilles tous les soirs. "C’est un effet complètement réversible donc, c’est simple, il faut garder la lentille au moins six à sept heures pendant la nuit et ensuite ça tient entre dix et vingt heures", explique-t-il. Ce confort visuel et esthétique coûte 700 euros par an. Seule la moitié est remboursée par la Sécurité Sociale et les mutuelles.