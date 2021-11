Les données de santé valent de l'or : comment les acteurs médicaux font face à une recrudescence de cyberattaques ?

Leurs noms, prénoms, adresse, numéro de Sécurité sociale ont été publiés sur Internet. Des escrocs ont ensuite rapidement retrouvé leurs coordonnées bancaires. "J’ai été prévenu par ma banque d’un très très gros débit de plus de 1800 euros. La seule logique, c’est qu’ils ont eu accès en premier temps à Ameli. D’Ameli, ils ont pu rebondir sur tout ce qui est impôts, et après, c’était vraiment la porte ouverte sur tout", témoigne Sandrine Bachelot, dans le reportage en tête d'article.

En février dernier, les données médicales de 28 laboratoires de Bretagne, de Centre-Val-de-Loire et de Normandie, ont été piratées. Philippe, Sandrine Bachelot et Armelle font partie des Français victimes de cette fuite de données. Ils seraient 500.000, selon l’éditeur de logiciels pour les établissements de santé Dedalus France.

Depuis, ils reçoivent chaque jour des dizaines de tentatives d’escroqueries par mail et par téléphone. Celles-ci sont très crédibles, car leurs données personnelles y figurent. Car une fois les données récupérées, les hackers les vendent sur Internet à des escrocs via de simples petites annonces sur des forums.

"On échange les données en masse. L’objectif, c’est d’aller fournir 500.000, un million, plusieurs millions de données. Plus la donnée est qualifiée, plus elle est précise, plus il y a d’informations, et plus elle vaut cher", explique Yves Duchesne, expert en cybersécurité. Dans le cas des laboratoires bretons, les hackers ont profité d’une faille de sécurité dans le logiciel.

"Il y a l’ensemble de la base qui a été déposée sur un serveur qui n’était pas sécurisé. C’est une maladresse humaine, ils ont pas respecté les procédures de sécurité, et donc cette liste s’est retrouvée exposée à tous sur internet. Il y a un attaquant qui l’a découverte, qui l’a téléchargée et qui a cherchée à la monétiser", détaille Yves Duchesne.