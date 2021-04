Les plus belles images de la "Super Lune rose"

ASTRONOMIE - Dans la nuit de lundi à mardi, il était possible d'observer un phénomène rare : une "super Lune rose". La rédaction vous a concocté une sélection des meilleurs clichés venus de Cuba, le Royaume-Uni ou des États-Unis.

Son nom paraît presque enchanteur, pourtant la "super lune rose" n'est pas un mythe. Dans la nuit de lundi à mardi, cet événement pouvait être observé dans le monde d'entier. Concrètement, qu'est-ce qui change ? Cela correspond au moment où la Lune est au plus proche de la Terre. Petit cours d'astronomie : la Lune et la Terre sont séparées par une distance qui varie entre 365.410 kilomètres et 406.740 kilomètres. Lors de la "Super Lune Rose", leur éloignement se réduit à 358.000 kilomètres. La différence n'est pas si importante : en réalité, la Lune est à peine 7% plus proche que les autres jours.

Une super pleine lune rose illumine le ciel alors que les gens se détendent sur la plage de Miami Beach le 26 avril 2021. − CHANDAN KHANNA / AFP

La Super Lune rose observée au-dessus de La Havane à Cube le 26 avril 2021. − YAMIL LAGE / AFP

Conséquence : la lune est plus grosse de 15% et plus brillante de 30%, souligne le quotidien Nice-Matin. Cependant, le satellite ne change de couleur, contrairement aux lunes rouges. À cette occasion, elle porte une teinte plus orangée ou rousse en raison de la lumière du soleil qui l'éclaire. À l'œil nu, la différence reste donc ténue.

La super lune dans la nuit du 26 au 27 avril sur la Tamise à Londres. − WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

En effet, l'appellation de la "lune rose" n'a rien à voir avec sa teinte rosée. Elle est liée à un calendrier datant des années 30 réalisé par des fermiers du Maine dans le Nord-Est des États-Unis. Il y avait renommé toutes les pleines lunes avec des noms amérindiens. Or, la pleine lune d'avril arrivait au moment de la mousse phlox - une plantation d'une couleur rose - donc la Lune a hérité de ce nom.

La super lune du 26 avril observée au Royaume-Uni. − WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

La Super Lune rose au-dessus de Manhattan le 26 avril 2021 − Angela Weiss / AFP

Dans d’autres régions des États-Unis, certains l’appellent d'ailleurs plutôt la lune de germination ou "lune poisson". Il en existe plusieurs au cours de l'année. L'une des plus connues est la Harvest Moon, qui a lieu en septembre. Si vous avez raté celle-ci, il sera donc possible de vous consoler bientôt. Les prochaines "Super Lune" auront lieu les 7 mai, 16 octobre et 15 novembre.

A.P