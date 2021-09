Les touristes de l'espace de retour sur Terre

Jared Isaacman, chef d'entreprise milliardaire, passionné par l'espace, a offert trois tickets à des donateurs d'un hôpital pour enfant tirés au sort. L'équipage est ainsi composé d'un ancien soldat, d'une professeure et d'une assistante médicale, quatre novices sacrément dépaysés. Pour quelques millions d'euros et six mois de formation, ils s'offrent une fenêtre sur la Terre. En orbite à 575 km de la Terre, ils sont plus haut même que la Station spatiale internationale.