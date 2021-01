Réchauffement climatique : découvrez, en 3D, comment la mer servira bientôt à stocker du CO2

Nous émettons chaque année 26 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, responsable du réchauffement climatique. La nature en absorbe la moitié, à nous de faire le reste. Dans ce but, les Norvégiens ont eu l'idée de stocker ce CO2 sous la mer du Nord.

Ce projet intéressera essentiellement les industries les plus polluantes, notamment celles du secteur de la sidérurgie, les cimenteries ou encore toutes les industries qui développent ou qui font de l'électricité, par exemple. Ce sera également le cas des industries situées à proximité de la Norvège ou dans les pays limitrophes.

Toutes ces industries émettent des fumées. Tout le principe va consister à isoler le CO2 contenu dans ces fumées. Cela représente environ un cinquième de cette pollution. Concrètement, un détergent va être utilisé pour venir se coller sur les particules de CO2 et ainsi les isoler. Ces particules vont devenir plus lourdes, se précipiter et donc s'isoler du reste des fumées.

Ensuite, on va les concentrer, les presser et les réduire à moins de 25°C. À cette température, les particules deviennent liquides et faciles à transporter. Des bateaux vont les transporter sous cette forme vers Bergen (sud-ouest de la Norvège), où un pipeline va conduire ce CO2 compressé vers les anciennes plateformes utilisées précédemment en mer du Nord pour sortir le pétrole. Ces cavités désormais vides situées sous la plateforme vont être utilisées pour stocker le CO2.