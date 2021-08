VIDÉO - Maisons imprimées en 3D béton : le nouveau business de l'immobilier aux États-Unis arrive en France

LOGEMENT - Aux États-Unis, des maisons entières sont construites par une imprimante 3D. Un chantier incroyablement rapide et sans ouvrier. Moins chère, cette technologie pourrait révolutionner l'ensemble du secteur du bâtiment, y compris en France où elle arrive.

C'est une invention qui va révolutionner la construction des maisons. Aux États-Unis, près de New York, une maison de 450 m² construite grâce à une imprimante 3D géante a vu le jour en début d’année. Concrètement, le béton est ajouté couche par couche pour former les murs et les cloisons, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Les mouvements de la buse pilotée par ordinateur suivent le plan de l'habitation, défini en amont. Tout est automatique et imprimé depuis un bloc. Une semaine suffit pour finir la structure contre plusieurs mois pour un chantier classique. "On voit comment ça a été imprimé, une couche de ciment après l’autre. Mais les clients peuvent décider de recouvrir avec quelque chose de plus lisse ou de les laisser nu ou les deux", explique Stephen King, l’agent immobilier en charge de la vente.

Une construction 30% moins chère que les prix du marché

Aux États-Unis les charpentes, les murs sont souvent faits en bois. Avec cette imprimante, la société King Of Homes Premier entend révolutionner le marché. Les murs sont mieux isolés, mais surtout la construction est 30% moins chère que le prix du marché. Officiellement en vente pour 250.000 euros, la maison a fait l'objet "d'appels chaque seconde"depuis la mise en ligne de l’annonce, selon Stephen King. Avec cette technologie, l’entreprise n’entend pas robotiser entièrement le marché de la construction. "Avec cette technologie, on a besoin de deux ouvriers, un qui regarde la machine et l'autre qui prend son déjeuner. Mais il faudra toujours, des plombiers, des électriciens, des artisans", précise l'agent immobilier.

Ce phénomène attire déjà les curieux. À peine l’agent immobilier reparti, l'équipe de TF1 sur place croise un chef d'entreprise dans le domaine du BTP, venu tout droit de Floride, pour inspecter la maison. "Quand je l'ai vue à la télé, je me suis dit OK. Il faut que j'aille voir ça de plus près. La première maison en 3D à New York. C'est bien, mais je pense qu'on peut encore l'améliorer, surtout l'extérieur", explique-t-il.

Cinq maisons en construction à Reims

Cette nouvelle technique de construction est déjà en train de gagner le reste des États-Unis. De la Floride au Texas, les entreprises américaines sont sur la ligne de départ pour commencer à construire de nouvelles maisons en 3D. Deux sont déjà en construction à Long Island.

En France, près de Reims, cinq maisons en 3D vont bientôt voir le jour. La start-up XtreeE a lancé le chantier fin juin, avec pour objectif une livraison le 24 décembre.

