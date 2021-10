À quoi va ressembler le "métavers", le futur d'internet selon Mark Zuckerberg ?

Facebook est mort, vive Meta ! En pleine tourmente, le groupe au logo bleu se réinvente. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi que la maison mère allait désormais s'appeler Meta, pour mieux représenter l'ensemble de ses activités. Le fondateur du géant des technologies, accusé de faire passer les profits avant les humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus, a choisi Meta - "au-delà" en grec ancien - pour montrer qu'il y a "toujours plus à construire." À cela s'ajoute un nouveau logo bleu en forme de "8" horizontal, ressemblant au symbole de l'infini en mathématiques.

Cette annonce a été faite au terme d'une heure et demie de présentation du "metaverse", "métavers" en français pour méta-univers. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Une doublure du monde réel dans lequel on pourrait exister sous forme d'avatars. Pour mettre sur pied ce nouveau moyen de communication, il a fallu faire converger différentes technologies. L'objectif est simple : vivre une expérience dans une réalité virtuelle en engageant le plus possible son corps. Grâce notamment à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques, via internet.