Premier vol touristique de SpaceX : quel intérêt ?

Les quatre participants du vol sont des donateurs : un chef d'entreprise, un professeur, un ancien soldat et une assistante médicale. Aucun astronaute professionnel n'était à bord du vaisseau. Ils étaient en orbite à 575 km de la Terre, plus haut que la Station spatiale internationale, alors que Richard Branson et Jeff Bezos n'ont fait qu'effleurer l'espace. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.