Quand l'intelligence artificielle se met au service de la musique

Quel lien y a-t-il entre la musique de Daft Punk et celle de Mozard ? À priori, il n'y en a aucun. Mais détrompez-vous, on peut désormais leur trouver de nombreux points communs, grâce à l'intelligence artificielle. Dans un laboratoire, chaque morceau est analysé et décomposé. Les ordinateurs détectent dans la musique que l'on écoute ce que l'oreille et le cerveau humains ne peuvent pas. Ce nouvelles données permettent de faire de nouvelles classifications sur les plateformes musicales en fonction, non plus des genres, mais de l'ambiance recherchée.