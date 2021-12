Quand les paquebots mettent les voiles

Une voile de 38 m de haut est installée au milieu des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Le prototype, tout en carbone et en fibres de verre, grand comme deux terrains de tennis, a été imaginé pour équiper les paquebots de croisière de demain. "On est obligé de mettre de grandes surfaces de voile, puisqu'on aura sur un paquebot de 120 mètres de long 4 500 mètres carrés de voile. Une planche à voile fait par exemple 5 mètres carrés, donc on aura 1000 planches à voile qui vont tirer le bateau", explique Éric Coulon, responsable du projet "Solid Sail".

Cela pourrait ressembler à une navigation sans aucun bruit au rythme du vent. En réalité, il y aura quand même un moteur au fioul dans le paquebot du futur pour manœuvrer dans les ports, pallier les caprices de la météo et respecter la durée des voyages. Un mix énergétique entre carburant et vent qui promet de belles économies.

À l'heure actuelle, seuls quinze navires de transport de marchandises utilisent le vent grâce à des cheminées qui sont en fait des voiles à retors. Mais les projets se multiplient, et d'ici 2050 la moitié de la flotte mondiale pourrait s'équiper de voile, soit plus de 40 000 navires. Alors, le vent remplacera-t-il le pétrole ? Ce n'est pas si simple, explique Lise Detrimont, déléguée générale de l'Association "Wind Ship". "Ça ne répondra pas à tous les cas de figure. Sur des routes transatlantiques où on a des vents qui sont stables et forts, ça va être très intéressant. Sur des routes qui sont plus contraintes pendant que vous passez par des détroits, des canaux, ce sera moins optimal", dit-elle.