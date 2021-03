Royaume-Uni : l'utilisation des robots se multiplie en raison du Covid-19

Au Royaume-Uni, les robots ont désormais un ennemi commun avec l'homme, le Covid-19. Pour réduire la transmission du virus, leur usage se multiplie, pour ne citer que les machines de désinfection du sol dans les gares ou encore les robots livreurs.

Les robots livreurs sont arrivés dans les rues de Milton Keynes (Buckinghamshire) il y a trois ans. Avec les confinements successifs, ils ont convaincu de plus en plus de commerçants de cette ville pavillonnaire. Ces machines n'ont ni télécommande ni guidage. Avec leurs dix caméras et leurs nombreux capteurs, elles parviennent à se frayer un chemin sur les trottoirs, à attendre leur tour pour traverser au passage piéton et à arriver jusqu'à la porte de leur destinataire.

Pour comprendre l'utilisation des robots pendant cette pandémie, nous avons pris rendez-vous avec une entreprise qui en revend dans les hôpitaux et les maisons de retraite, Robots of London. Chez ce fournisseur, les robots de plusieurs marques sont paramétrés pour répondre aux besoins qui émergent avec le coronavirus. Adam Kushner, son fondateur, nous confie que ces dispositifs peuvent servir à de la téléprésence, à garder un œil sur les malades ou à laisser les familles interagir avec les patients. Ils ont aussi été utilisés pour informer les docteurs et les infirmiers".

La demande du secteur médical pour les robots a augmenté de plus de 300%. Justifiant ces nouvelles fonctionnalités. Certains sont même capables de détecter en temps réel le port ou non du masque. Accueil, livraison, nettoyage, les robots assurent des tâches de plus en plus complexes. Adam Kushner est prêt à parier sur la pérennité de leurs usages, même une fois passée l'épidémie.